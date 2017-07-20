Полиция со стрельбой задержала в Одессе квартирного вора, его двоим подельникам удалось скрыться

Сотрудники полиции задержали в Одессе квартирного вора.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, группа злоумышленников совершила квартирную кражу в одном из жилмассивов Одессы. По горячим следам оперативники Таировского отдела полиции задержали 35-летнего одессита. Во время задержания двое его подельников оказали сопротивление, поэтому полицейские были вынуждены использовать травматическое оружие, однако правонарушителям удалось скрыться с места преступления.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Полиция ищет двоих сбежавших соучастников преступления.