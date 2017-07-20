События

01:17 20.07.2017

Полиция со стрельбой задержала в Одессе квартирного вора, его двоим подельникам удалось скрыться

Сотрудники полиции задержали в Одессе квартирного вора.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, группа злоумышленников совершила квартирную кражу в одном из жилмассивов Одессы. По горячим следам оперативники Таировского отдела полиции задержали 35-летнего одессита. Во время задержания двое его подельников оказали сопротивление, поэтому полицейские были вынуждены использовать травматическое оружие, однако правонарушителям удалось скрыться с места преступления.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Полиция ищет двоих сбежавших соучастников преступления.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля

НВФ семь раз отрывали огонь по позициям украинских военных

Апелляционный суд отменил арест Постного, фигуранта дела Онищенка

В Amnesty International призвали расследовать убийство Шеремета

В Украине в ближайшие сутки установится жаркая погода

ПОСЛЕДНЕЕ

На Харьковщине покажут оперу "Мазепа" под открытым небом и откроют памятник гетману

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности зарегистрирован в Раде

Сокамерники убили мужчину в одесском СИЗО

Неизвестные из автомата расстреляли человека возле ТЦ в Киеве – СМИ

Украина восстановила объемы транзита через ГТС после завершения плановых ремонтов на газопроводах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА