События

00:36 20.07.2017

Сокамерники убили мужчину в одесском СИЗО

Сокамерники убили мужчину в Одесском следственном изоляторе.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что убийство произошло вечером во вторник, однако следственные действия продолжались всю среду. По факту убийства начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Издание "Думская" со ссылкой на свои источники в прокуратуре утверждает, что убитый ожидал суда по делу о разбое, совершенном в Суворовском районе Одессы. В день убийства заключенным передали в камеру водку, и после ее употребления там началась драка, после которой мужчина скончался от ножевых ранений.

Главное управление Пенитенциарной службы в Одесской области ситуацию не комментирует.

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