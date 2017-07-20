Неизвестные из автомата расстреляли человека возле ТЦ в Киеве – СМИ

На парковке перед торговым центром возле станции метро "Черниговская" в Киеве неизвестные застрелили человека, сообщает espreso.tv.

"По предварительным данным, неизвестные расстреляли мужчину из автомата, после чего бросили оружие неподалеку от расстрелянного тела и исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на большой площади разбросано большое количество гильз.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.