События

00:23 20.07.2017

Неизвестные из автомата расстреляли человека возле ТЦ в Киеве – СМИ

На парковке перед торговым центром возле станции метро "Черниговская" в Киеве неизвестные застрелили человека, сообщает espreso.tv.

"По предварительным данным, неизвестные расстреляли мужчину из автомата, после чего бросили оружие неподалеку от расстрелянного тела и исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на большой площади разбросано большое количество гильз.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля

НВФ семь раз отрывали огонь по позициям украинских военных

Апелляционный суд отменил арест Постного, фигуранта дела Онищенка

В Amnesty International призвали расследовать убийство Шеремета

В Украине в ближайшие сутки установится жаркая погода

ПОСЛЕДНЕЕ

Сокамерники убили мужчину в одесском СИЗО

Украина восстановила объемы транзита через ГТС после завершения плановых ремонтов на газопроводах

Жилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиков - штаб

Проблема с энергообеспечением Луганской области до сих пор не решена – глава ОВГА

Представители Украины в ТКГ высказались за скорейшее наказание сбивших Боинг МН17 преступников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цена на контроллеры в Украине
РЕКЛАМА