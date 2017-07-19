Жилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиков - штаб

В среду вечером во время обстрела со стороны боевиков позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь попали жилые кварталы населенного пункта, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду поздно вечером.

"19-го июля, около 19.30… в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, загорелось приусадебное строение во дворе жилого дома по улице Тельмана. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - сказано в сообщении.

В штабе информируют, что в Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Информация об окончательных последствиях обстрела уточняется.