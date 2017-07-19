Проблема с энергообеспечением Луганской области до сих пор не решена – глава ОВГА

В Луганской области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 тыс. человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница", - сообщил Ю.Гарбуз на странице в "Фейсбуке" в среду вечером.

Он отметил, что в очередной раз вынес на уровень Кабинета министров Украины вопросы работы "Луганского энергетического объединения". 6 июня состоялось совещание под председательством вице-премьер-министра Украины Владимир Кистион. В четверг совещание по этому вопросу проведет вице-премьер-министр Геннадий Зубко. В течение 2016-2017 годов в центральные органы власти было направлено 65 писем от Луганской области по этому поводу, подчеркнул Ю.Гарбуз.