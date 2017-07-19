События

21:24 19.07.2017

Лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля

Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на следующий понедельник, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Состоялась дискуссия о разведении сил и средств в станице Луганской. В этой связи я надеюсь на положительное решение по этому вопросу в преддверии телеконференции глав стран "нормандской четверки" 24 июля", - заявил М.Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

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Интерфакс-Украина
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