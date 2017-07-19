События

19:26 19.07.2017

НВФ семь раз отрывали огонь по позициям украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции в среду по состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования 7 раз отрывали огонь по позициям украинских военных, один военный погиб, сообщили в штабе АТО.

"Всего с начала суток бандформирования 7 раз нарушили перемирье. Силы АТО 4 раза открывали огонь в ответ", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в среду вечером.

По информации штаба, около полудня по Марьинке Донецкой области работал вражеский снайпер.

"В результате обстрела получил смертельное пулевое ранение военнослужащий сил АТО", - сказано в сообщении

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