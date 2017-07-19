На День независимости в Киеве пройдет парад, а во Львове - "Украинская песня"

По случаю 26-й годовщины Независимости Украины 24 августа в Киеве пройдет парад войск, а во Львове проект "Украинская песня", говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

"Кабинет министров Украины в рамках подготовки и празднования 26-й годовщины Независимости Украины утвердил план торжественных мероприятий, предусматривающий, в частности, проведение парада войск на ул.Крещатик в Киеве, содействие национальному телепроекту "Украинская песня" во Львове, а также обеспечение создания различных медийных, образовательных, культурных проектов, встреч, дипломатических приемов и чествование памяти героев, отдавших жизнь за независимость Украины", - сказано в обнародованном в среду сообщении.

Всего план мероприятий по случаю Дня независимости Украины насчитывает более полутора десятков мероприятий, в том числе меры безопасности и поддержания правопорядка в Киеве и других населенных пунктах Украины. Отдельная строка - проведение Дня государственного флага во всех населенных пунктах Украины и зарубежных дипломатических учреждениях.