Евросоюз приветствует открытие совместного пункта пропуска Молдовы и Украины на приднестровском участке границы

В Европейском Союзе отметили, что совместный контроль Молдавии и Украины на приднестровском участке границы облегчит товарооборот между двумя странами.

"Открытие совместного погранично-таможенного и пограничного перехода между Украиной и Республикой Молдова "Кучурган - Первомайск" 17 июля является свидетельством добрососедских отношений и сотрудничества между Кишиневом и Киевом, которое приветствуется Европейским Союзом. Этот шаг должен в дальнейшем упорядочить и облегчить товарооборот между Украиной и Республикой Молдова", - сказала пресс-секретарь Верховного представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Как сообщается в документе, обнародованном делегацией ЕС в Кишиневе, М.Косьянчич отметила, что "полноценная работа перехода должна принести выгоду всем жителям региона, в частности, бизнес-сообществу, и в Украине, и на обоих берегах Днестра".

"Это также облегчит движение товаров в обоих направлениях", - добавила М.Косьянчич.

Она подчеркнула, что "Евросоюз будет продолжать поддерживать усилия, направленные на гармонизацию пограничного контроля, таможенных и торговых процедур в соответствии со стандартами ЕС".

"Европейский Союз также вносит свой вклад в мирное урегулирование приднестровского конфликта с помощью мер по укреплению доверия и контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы", - сказала М.Косьянчич, отметив, что "миссия ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM) также сделала свой вклад в запуск совместного пункта пропуска".

Как сообщалось, торжественное открытие первого совместного молдавско-украинского пункта пограничного и таможенного контроля на приднестровском участке границы состоялось 17 июля. В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип.