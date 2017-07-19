В суд направлен обвинительный акт по должностным лицам ГСЧС за пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта"

Генеральная прокуратура Украины направила в Подольский райсуд Киева обвинительный акт в отношении должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) за служебную халатность, приведшей к пожару на нефтебазе компании "БРСМ-Нафта" (Васильковский р-н Киевской обл.) в июне 2015 года.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 17 июля в суд направлено обвинительное заключение по двум должностным лицам Главного управления ГСЧС в Киевской области: бывшему начальнику управления государственного надзора (контроля) в сфере пожарной, техногенной безопасности и защиты, главному инспектору отдела нормативно-технической работы и контроля над системами противопожарной защиты облуправления.

"Указанные лица, действуя вопреки действующему законодательству, после проверки и установления фактов нарушения требований пожарной безопасности на нефтебазе по адресу: Киевская область, Васильковский район, пгт Глеваха, ул. Южная, 1, не приняли регламентированные меры для полного или частичного приостановления ее деятельности, что привело к возникновению 08.06.2015 пожара и причинению ущерба государству на общую сумму более 58 млн грн", - говорится в сообщении.

Действия должностных лиц ГУ ГСЧС в Киевской области квалифицированы как служебная халатность, то есть - ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Как сообщалось, 8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе возник пожар. В результате погибли 6 чел., 15 пострадали.

Резервуары с нефтепродуктами горели почти трое суток. 13 июня пожар возобновился после разгерметизации емкости, утечки топлива и последующего возгорания находящегося вблизи резервуара. 16 июня горение топлива прекратилось. По состоянию на вечер 22 июня перекачка нефтепродуктов из поврежденных резервуаров на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в уцелевшие емкости была завершена.