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17:09 19.07.2017

ЕС выделил деньги на независимое расследование военных преступлений в Сирии

Евросоюз объявил в среду, что он выделит 1,5 млн евро в поддержку Международного механизма беспристрастного и независимого расследования, которому будет поручено содействовать расследованию наиболее серьезных нарушений международного права, совершенных в Сирии с марта 2011 года.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что этот механизм также должен "помочь осуждению тех, кто несет ответственность за эти нарушения".

"Справедливость для жертв имеет большое значение для подлинного и всеохватывающего процесса примирения в Сирии, - говорится в коммюнике Еврокомиссии. - Поэтому виновные в совершении военных преступлений, должны ответить за свои действия, и как можно скорее".

ЕС подтверждает приверженность политическому процессу в Сирии под эгидой ООН. "Сирийцы заслуживают мира и справедливости, и мы по-прежнему поддерживаем их в этом деле", - цитирует коммюнике ЕС главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.

Суд по делу лиц, ответственных за военные преступления, нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенные во время конфликта в Сирии, имеет важное значение для реального политического перехода в стране, отмечается в коммюнике.

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