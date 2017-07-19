События

15:40 19.07.2017

Страховщики оценили в eur12 млн ущерб от беспорядков противников саммита G20 в Гамбурге

Германский союз страховщиков оценил, что беспорядки, сопровождавшие прошедший в начале июля саммит G20 в Гамбурге, обойдется им в EUR12 млн, сообщило во вторник агентство AP.

До трети страховых выплат покроют стоимость ущерба поврежденных автомобилей.

Протесты в Германии проходили на протяжении трех дней в связи с саммитом G20, который состоялся 7 8 июля в Гамбурге. В ходе беспорядков были задержаны не только немцы, но и граждане других стран.

Сразу после саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала оказать помощь людям, пострадавшим от беспорядков. С этой целью федеральные и городские власти сформировали специальный фонд, добавляет AP.

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