События

15:22 19.07.2017

Экс-глава испанского банка Caja Madrid найден мертвым

Бывший председатель совета директоров испанского банка Caja Madrid Мигель Блеса, приговоренный к тюремному заключению вместе с экс-главой Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато, в среду был найден мертвым на автостоянке охотничьей резиденции в Андалусии, сообщают испанские СМИ.

Полиция пока рассматривает это дело как самоубийство или несчастный случай. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в область грудной клетки.

Тело 69-летнего М.Блесы было найдено на автостоянке близ городка Вильянуэва-дель-Рей в 60 км к северо-западу от Кордовы, пишет Financial Times.

В феврале испанский суд приговорил М.Блесу к лишению свободы на шесть лет по обвинению в мошенничестве с кредитными картами Bankia и Caja Madrid, Р.Рато - на 4,5 года. Каждому из них были выписаны штрафы на сумму 110 млн евро. И М.Блеса, и Р.Рато обжаловали судебные решения.

М.Блеса руководил Caja Madrid в 1996-2009 годах, в 2010 году крупнейший региональный сберегательный банк Испании был объединен с шестью другими финкомпаниями для создания Bankia. Caja Madrid, а затем и Bankia выдавали топ-менеджерам так называемые "tarjetas black" - корпоративные черные кредитные карты, которые использовались бесконтрольно. По данным следствия, обвиняемые потратили с этих карт на личные нужды более 12 млн евро. В числе обвиняемых по делу проходили более 60 человек.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Amnesty International призвали расследовать убийство Шеремета

В Украине в ближайшие сутки установится жаркая погода

Глава Одесского админсуда отстранен от должности

Украина готова к приему летального оружия от США - Полторак

Киберполиция продолжает проверять причастность РФ к масштабной кибератаке

ПОСЛЕДНЕЕ

Страховщики оценили в eur12 млн ущерб от беспорядков противников саммита G20 в Гамбурге

Директор Львовского бронетанкового завода продолжает работу

В Киеве задержан стрелок с удостоверениями сотрудника ГУР и СБУ, в Минобороны и спецслужбе заявляют, что он уволился ранее

Кабмин ликвидировал рабочую группу по проверке подготовки местности для выполнения задач войсками возле зоны АТО

В Турции назначены новые министры обороны и юстиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Куклы
РЕКЛАМА