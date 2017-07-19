События

15:12 19.07.2017

В Украине в ближайшие сутки установится жаркая погода

В Украине в ближайшие сутки, 20 июля, погоду будет определять жаркий и сухой воздух средиземноморского происхождения; на западе и севере страны - неустойчивая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории – без осадков. Ветер юго-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южной части местами 20-23°, днем 27-32°, в Карпатах 21-26°.

В Киеве 20 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 июля самая высокая температура днем была 34,6° в 1936 и 2010 годах, самая низкая ночью 8,8° в 1907 году.

В Украине 21 июля без осадков, лишь в западных и северных областях местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, на юге страны местами до 36°.

В Киеве 21 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 31-33°.

По состоянию на среду 19 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, в Днепре возле Киева 21°

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