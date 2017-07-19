В Киеве задержан стрелок с удостоверениями сотрудника ГУР и СБУ, в Минобороны и спецслужбе заявляют, что он уволился ранее

В Министерстве обороны Украины заявляют, что задержанный правоохранителями в Киеве гражданин Александр Конотопенко с удостоверением сотрудника Главного управления разведки был уволен с военной службы весной 2017 года.

"Задержанный в Киеве сотрудниками правоохранительных органов гражданин Конотопенко А.В. проходил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Весной 2017 года он был уволен с военной службы", - сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в среду.

В настоящее время идет расследование о наличии у этого гражданина удостоверения сотрудника ГУР. "Предварительные версии - халатность должностных лиц по изъятию удостоверения при увольнении или подделка", - указали в ГУР.

В свою очередь, Служба безопасности Украины также заявила, что А.Конотопенко не является сотрудником СБУ. "Информируем, что Конотопенко А.В. не является сотрудником Службы безопасности Украины. В декабре 2016 года этот человек был уволен из рядов СБУ и переведен в другое ведомство", - говорится в сообщении СБУ на странице в Фейсбуке.

По данным кадрового подразделения, служебное удостоверение он сдал в установленном законом порядке, наградным оружием во время службы в СБУ не поощрялся.

Ранее портал "Киев оперативный" на странице в Фейсбуке сообщил о стрельбе на Оболони в Киеве. Указывалось, что стрелял приехавший на "Тойоте" пьяный мужчина, которого правоохранители задержали затем при попытке скрыться. По информации издания, он предъявил удостоверение полковника Минобороны, сотрудника Главного управления разведки. "Киев оперативный" также выложил фото нескольких его удостоверений, в том числе замначальника управления в ГУР, действительное до декабря 2018 года, и сотрудника СБУ (на снимке не видны должность и срок действия документа).