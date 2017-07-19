События

14:51 19.07.2017

Кабмин ликвидировал рабочую группу по проверке подготовки местности для выполнения задач войсками возле зоны АТО

Кабинет министров Украины ликвидировал межведомственную рабочую группу по вопросам проверки состояния оперативного оборудования территорий, прилегающих к району проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин ликвидировал рабочую группу, которая являлась временным консультативно-совещательным органом правительства. Основной задачей рабочей группы было содействие обеспечению координации действий органов исполнительной власти по оперативному оборудованию территорий, прилегающих к району АТО с целью укрепления обороноспособности государства.

Главой группы являлся командующий Сухопутных войск.

Оперативное оборудование территории - комплекс мероприятий, направленных на подготовку местности, системы транспортных коммуникаций и объектов инфраструктуры в пределах операционных зон (районов), определенных оперативными планами, которые осуществляются с целью создания войсками (силами) благоприятных условий для выполнения задач в операциях (боевых действиях), повышение защиты (живучести) войск (сил) и объектов, а также осложнения (ограничения) действий противника.

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