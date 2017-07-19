Кабмин ликвидировал рабочую группу по проверке подготовки местности для выполнения задач войсками возле зоны АТО

Кабинет министров Украины ликвидировал межведомственную рабочую группу по вопросам проверки состояния оперативного оборудования территорий, прилегающих к району проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин ликвидировал рабочую группу, которая являлась временным консультативно-совещательным органом правительства. Основной задачей рабочей группы было содействие обеспечению координации действий органов исполнительной власти по оперативному оборудованию территорий, прилегающих к району АТО с целью укрепления обороноспособности государства.

Главой группы являлся командующий Сухопутных войск.

Оперативное оборудование территории - комплекс мероприятий, направленных на подготовку местности, системы транспортных коммуникаций и объектов инфраструктуры в пределах операционных зон (районов), определенных оперативными планами, которые осуществляются с целью создания войсками (силами) благоприятных условий для выполнения задач в операциях (боевых действиях), повышение защиты (живучести) войск (сил) и объектов, а также осложнения (ограничения) действий противника.