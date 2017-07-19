События

14:48 19.07.2017

В Турции назначены новые министры обороны и юстиции

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в чреду объявил о внесении изменений в состав кабинета министров Турции, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

В частности, новым министром обороны стал Нуреттин Джаникли, а новым министром юстиции - Абдулхамит Гюль.

Вице-премьерами назначены шесть человек, включая бывшего министра обороны Фикри Ышыка и экс-министра юстиции Бекира Боздага.

Также сменились министры культуры, спорта и труда.

При этом сохранили посты глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр по делам ЕС Омер Челик.

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Интерфакс-Украина
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