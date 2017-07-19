Кабмин одобрил проведение конкурса на проект мемориала Героев Небесной сотни

Кабинет министров Украины одобрил проведение открытого международного конкурса на создание лучшего эскизного проекта строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство поручило Министерству культуры обеспечить организацию и проведение данного конкурса с привлечением учреждения, которое имеет опыт организации соответствующих конкурсов, за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете и других источников.

При этом правительство отменило свое предыдущее аналогичное решение от 18 мая.