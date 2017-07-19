События

13:04 19.07.2017

Кабмин одобрил проведение конкурса на проект мемориала Героев Небесной сотни

Кабинет министров Украины одобрил проведение открытого международного конкурса на создание лучшего эскизного проекта строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство поручило Министерству культуры обеспечить организацию и проведение данного конкурса с привлечением учреждения, которое имеет опыт организации соответствующих конкурсов, за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете и других источников.

При этом правительство отменило свое предыдущее аналогичное решение от 18 мая.

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