Киберполиция продолжает проверять причастность российской стороны к масштабной кибератаке 27 июня

Киберполиция продолжает сбор доказательств по масштабной кибератаке, которая началась 27 июня, в том числе проверяется причастность к этому российской стороны, заявил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

"Доказательной базы очень много. На сегодняшний день идет ее сбор и исследование более 1,5 тыс. обращений, которые поступили в киберполицию. Открыто уголовное производство, и вся техника в рамках этих обращений осматривается. Также осматривается техника, изъятая компанией-разработчиком M.E.Doc. Только 25% этой техники осмотрено", - сказал С.Демедюк журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о ходе расследования масштабной кибератаки.