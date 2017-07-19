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11:43 19.07.2017

Киберполиция продолжает проверять причастность российской стороны к масштабной кибератаке 27 июня

Киберполиция продолжает сбор доказательств по масштабной кибератаке, которая началась 27 июня, в том числе проверяется причастность к этому российской стороны, заявил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

"Доказательной базы очень много. На сегодняшний день идет ее сбор и исследование более 1,5 тыс. обращений, которые поступили в киберполицию. Открыто уголовное производство, и вся техника в рамках этих обращений осматривается. Также осматривается техника, изъятая компанией-разработчиком M.E.Doc. Только 25% этой техники осмотрено", - сказал С.Демедюк журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о ходе расследования масштабной кибератаки.

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