Суд в США удовлетворил иск Мадонны с требованием отменить продажу с аукциона ее личных вещей

Суд района Манхэттен в Нью-Йорке постановил отменить по требованию певицы Мадонны продажу с аукциона ее личных вещей, в частности, адресованное ей любовное послание от рэпера Тупака Шакура, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно решению суда, в общей сложности с торгов аукционного дома Gotta Have It! будут сняты 22 предмета личного пользования Мадонны. Помимо личных писем, на аукцион также были выставлены нижнее белье, фотографии и даже расческа с волосами певицы.

Накануне знаменитость по ускоренной процедуре подала иск против аукционного дома.

"Тот факт, что я стала знаменитостью благодаря успешной карьере, не лишает меня права на неприкосновенность частной жизни, это касается, в частности, моих очень личных вещей", - заявила она.

По ее словам, она узнала об аукционе через СМИ и "шокирована" этим аукционом, так как выставление на торги подобных вещей "выходит за рамки приличия".

Отмечается, что лоты были выставлены на аукцион нью-йоркским агентом по продаже Дарлин Лутц, которая, по словам Мадонны, раньше была ее близкой подругой.

"Кажется очевидным, что Лутц предала мое доверие возмутительной попыткой завладеть моими личными вещами, в то время как я об этом ничего не знала, а теперь она пытается получить выгоду от выставления на аукцион моих личных вещей", - добавила певица.