Около 200 полицейских и нацгвардейцев будут обеспечивать порядок на концерте Depeche Mode в Киеве

Правоохранители усилят меры безопасности во время проведения в Киеве 19 июля концерта британской группы Depeche Mode.

"19 июля на НСК "Олимпийский" состоится выступление группы Depeche Mode. Охрану общественного порядка будут обеспечивать около 200 сотрудников структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающих к НСК территориях, остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена. Сотрудники патрульной полиции будут регулировать дорожное движение на расположенных рядом улицах.

Киевские правоохранители призывают посетителей концерта соблюдать установленные правила поведения, не нарушать общественный порядок и способствовать сотрудникам полиции в выполнении их функций по поддержанию общественной безопасности.

Начало концерта на НСК "Олимпийский" в 19.45.

Киевский метрополитен проинформировал о возможных дополнительных поездах после завершения концерта. "По окончании мероприятия предусмотрены дополнительные поезда. Однако во избежание скопления людей могут быть ограничения на вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении метро.

Depeche Mode проводит первую часть мирового Global Spirit Tour. В рамках европейского летнего стадионного тура 2017 группа выступит в 32 городах 21 страны по всей Европе. Первая часть турне закончится 23 июля стадионным шоу в Клуже. После летних европейских концертов Global Spirit Tour продолжится в Северной и Южной Америке.