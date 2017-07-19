События

09:59 19.07.2017

В Ривненской области взрыв неизвестного предмета унес жизни трех человек

Трое человек погибли в результате взрыва неизвестного предмета в пгт Заречное (Ривненская обл.), сообщается в сводке Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В пгт Заречное 18 июля около 22.38 на территории частного домохозяйства в хозяйственной постройке произошел взрыв неизвестного взрывного предмета, в результате чего погибли 3 человека. Разрушений строительных конструкций нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

Правоохранительные органы проводят следствие.

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Интерфакс-Украина
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