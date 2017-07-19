Глава ОБСЕ обеспокоен заявлениями о создании "Малороссии"

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность заявлениями о создании "Малороссии" и подчеркнул, что стороны конфликта на Донбассе должны избегать действий, которые ставят под угрозу реализацию Минских соглашений.

"Обеспокоен событиями в Украине относительно "заявления" о "Малороссии". Нужно избегать действий, ставящих под угрозу реализацию Минских соглашений", – написал С. Курц в Twitter, комментируя заявление лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко о создании "государства Малороссия"