События

09:51 19.07.2017

Глава ОБСЕ обеспокоен заявлениями о создании "Малороссии"

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность заявлениями о создании "Малороссии" и подчеркнул, что стороны конфликта на Донбассе должны избегать действий, которые ставят под угрозу реализацию Минских соглашений.

"Обеспокоен событиями в Украине относительно "заявления" о "Малороссии". Нужно избегать действий, ставящих под угрозу реализацию Минских соглашений", – написал С. Курц в Twitter, комментируя заявление лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко о создании "государства Малороссия"

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Интерфакс-Украина
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