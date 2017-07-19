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09:34 19.07.2017

Прокуратура расследует обстоятельства загрязнения курортной зоны в Донецкой области

Славянская местная прокуратура совершает процессуальное руководство расследованием уголовного производства по факту загрязнения земли в городе Лиман (Донецкая область), сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 7 июля текущего года в Лиманский отдел полиции Славянского ОП ГУНП в Донецкой области от начальника Управления Госпродпотребслужбы в г. Лиман поступило сообщение о выявлении загрязненного сточными водами земельного участка, расположенного на территории баз отдыха в районе одного из Голубых озер", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данные по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.239 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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