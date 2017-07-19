Канада будет содействовать работе Международной следственной группы по расследованию катастрофы MH17

Канада положительно оценивает решение Международной совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) вести судебный процесс по делу о сбитом самолете "Малазийских авиалиний" рейса МН-17 в Нидерландах и заявляет о готовности всестороннего содействия, сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд (Chrystia Freeland).

"5 июля Совместная следственная группа из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины объявила о своем решении вести (судебный процесс) подозреваемых в Нидерландах. Канада высоко ценит неустанные усилия следственной группы по освещению фактов, связанных с этой трагедией. Канада также решительно поддерживает это решение в отношении судебного преследования и будет оказывать всестороннее содействие этим усилиям", - указано в заявлении Х.Фриланд, обнародованном на сайте правительства Канады.

Министр убеждена, что такой подход - эффективный способ обеспечения ответственности ответственных лиц в соответствии с международными стандартами.

"Сегодня Канада призывает другие страны поддержать эти усилия…", - указала Х.Фриланд.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная Международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейсаМН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечается в документе.

5 июля 2017 года стало известно, что дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Такое решение приняли представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии.