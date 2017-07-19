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08:52 19.07.2017

В жаркую погоду на киевских ярмарках не будут реализовывать скоропортящиеся продукты – КГГА

Киевская городская государственная администрация совместно с Госпродпотребслужбой инициировали введение временного запрета на продажу скоропортящихся продуктов на продуктовых ярмарках, заявил первый замглавы КГГА Геннадий Плис, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы в г.Киеве Олега Рубана, к скоропортящимся относятся продукты с малым сроком годности, которые должны храниться при температуре не более 4-8 градусов.

"Это мясо, молоко, рыба, сыр, кулинарные изделия. Все остальные продукты, овощи, фрукты могут храниться при температуре от 10 до 20 градусов. Поэтому сейчас, учитывая жаркий период, есть предложение приостановить продажу скоропортящихся продуктов питания", - заявил О.Рубан.

Также он отметил, что, используемые сейчас некоторыми предпринимателями, холодильники не могут работать полноценно: " Эти холодильники могут работать час-два, но вряд ли справятся с полноценным охлаждением в течение дня. Такая техника стоит очень дорого, а потому ее никто не использует".

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Интерфакс-Украина
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