Украина и Беларусь будут развивать транспортные коридоры – Зубко

Украина и Беларусь будут развивать межгосударственное сотрудничество, в частности в сфере машиностроения и сельхозмашиностроения, заявил вице-премьер-министр министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам 25 заседания Межправительственной украинско-беларуской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, сообщает его пресс-служба.

"Мы договорились продолжить работу по организации совместных сборочных производств тракторов "Беларус" и зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш" на территории Беларуси и Украины, выпуска грузовых моторных транспортных средств и взаимных поставок грузовых вагонов, запчастей к ним и другой продукции тяжелого машиностроения", - передает пресс-служба слова Г.Зубко.

Кроме того, в ходе заседания достигнуты договоренности по сотрудничеству в сфере АПК, железнодорожного сообщения и водного сообщения на участке "Киевская ГЭС – Нижние Жары".

"Украина поддержит предложение Беларуси об отнесении участка р. Днепр (устье р. Припять - Нижние Жары) к международной сети водных путей категории Е, как ответвление водного пути Е-40 при рассмотрении вопроса в Еврокомиссии ООН", - заявил министр.

Кроме того, стороны договорились о подготовке и реализации новых крупномасштабных проектов в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020" и продвижения совместных проектов МТП по обустройству и модернизации пунктов пропуска на белоруско-украинской границе в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".