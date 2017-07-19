События

07:27 19.07.2017

Обострение на Донбассе: двое погибших и четверо раненых бойцов АТО

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 23 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 2 украинских военнослужащих погибли и 4 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток ситуация в зоне АТО серьезно обострилась. И если днем противник уменьшил количество обстрелов украинских позиций, то после 18 часов ситуация кардинально изменилась… Всего за минувшие сутки бандформирования 23 раза нарушили перемирие. Двое наших бойцов погибло, четверо получили ранения. Силы АТО 14 раз открывали огонь, используя в основном стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в "Фейсбук".

На Донецком направлении боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Авдеевки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки – из танков, вблизи Зайцево и Невельского – из минометов и гранатометов. Кроме того, в результате обстрела жилых кварталов Авдеевки из минометов калибра 82 мм, ранены двое местных жителей.

На Луганском направлении боевики обстреливали из стрелкового вооружения позиции ВСУ вблизи Донца и Станицы Луганской.

"Стоит добавить - вечером и ночью боевики в очередной раз показали, что не желают деэскалации конфликта. А их провокации приводят к жертвам как среди военнослужащих ВС Украины, так и мирного населения Донбасса", - отмечают в сообщении.

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