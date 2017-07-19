Кабмин 19 июля намерен внести изменения в порядок въезда и выезда из Крыма и утвердить финплан "Нафтогаза" на 2017

Кабинет министров Украины на заседании 19 июля намерен внести изменения в порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее и финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2017 год.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представят министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш и первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, соответственно.

Кабмин намерен утвердить ожидаемые показатели работы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Правительство намерено ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов" и создать государственные концерны "Арсенал - современные космические системы" и "Звезда-Технологии".

Кабмин намерен утвердить финансовый план государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" на 2017 год.

Планируется утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития сельских территорий и план мер по проведению в 2017 году года Японии в Украине.

Правительство планирует ликвидировать межведомственную рабочую группу по вопросам проверки состояния оперативного оборудования территорий, прилегающих к району проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Кабмин намерен выделить средства для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, получившим инвалидность.

Правительство планирует рассмотреть вопрос управления частным акционерным обществом "Одесская киностудия" и утвердить положение о Национальном репозитарии академических текстов.

Также Кабмин намерен утвердить соглашения с правительством Турции о военно-финансовом сотрудничестве и о воплощении финансовой помощи.

Правительство намерено создать отраслевой государственный aрxив Министерства юстиции в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации.

При этом в повестке дня заседания не указаны кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.