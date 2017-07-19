События

07:06 19.07.2017

Кабмин 19 июля намерен внести изменения в порядок въезда и выезда из Крыма и утвердить финплан "Нафтогаза" на 2017

Кабинет министров Украины на заседании 19 июля намерен внести изменения в порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее и финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2017 год.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представят министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш и первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, соответственно.

Кабмин намерен утвердить ожидаемые показатели работы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Правительство намерено ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов" и создать государственные концерны "Арсенал - современные космические системы" и "Звезда-Технологии".

Кабмин намерен утвердить финансовый план государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" на 2017 год.

Планируется утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития сельских территорий и план мер по проведению в 2017 году года Японии в Украине.

Правительство планирует ликвидировать межведомственную рабочую группу по вопросам проверки состояния оперативного оборудования территорий, прилегающих к району проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Кабмин намерен выделить средства для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, получившим инвалидность.

Правительство планирует рассмотреть вопрос управления частным акционерным обществом "Одесская киностудия" и утвердить положение о Национальном репозитарии академических текстов.

Также Кабмин намерен утвердить соглашения с правительством Турции о военно-финансовом сотрудничестве и о воплощении финансовой помощи.

Правительство намерено создать отраслевой государственный aрxив Министерства юстиции в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации.

При этом в повестке дня заседания не указаны кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Обострение на Донбассе: двое погибших и четверо раненых бойцов АТО

Боевики в очередной раз обстреляли жилые кварталы Авдеевки – Жебривский

Власти Луганской области решают проблемы водоснабжения территорий

Стартовала активная фаза украинско-американских учений "Си Бриз-2017"

Сержантский корпус уровня стран НАТО в ВСУ будет сформирован до 2020 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Иран осудил новые санкции США и пригрозил Вашингтону ответными мерами

Обвинительный акт по организатору и одному из исполнителей похищения и убийства журналиста Сергиенко направлен в суд – прокуратура

Рок-музыкант Кид Рок активно готовится к борьбе за пост сенатора в США

Товарооборот между Украиной и Японией в 2017 году вырос на 40% - Гройсман

Идея создания "Малороссии" на востоке Украины не стоит комментария – Госдепартамент США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Катушки для спиннинга
РЕКЛАМА