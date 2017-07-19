Иран осудил новые санкции США и пригрозил Вашингтону ответными мерами

Иран осудил введение США санкций в отношении 18 физических и юридических лиц за разработку баллистических ракет и пообещал применить ответные меры, сообщает во вторник агентство ИРНА.

По сообщению агентства, МИД Ирана осудил "бесполезное введение нелегальных санкций" против людей, связанных с работой над ракетной программой.

В заявлении ведомства отмечается, что Тегеран "в ответ применит новые санкции против американских граждан и компаний, которые предпринимали действия против иранцев или других мусульман в нашем регионе".

Ранее Минфин США объявил об ограничительных мерах в отношении Ирана, которые вводятся за участие в разработке баллистических ракет и в другой деятельности, которую США считают недопустимой.