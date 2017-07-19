Обвинительный акт по организатору и одному из исполнителей похищения и убийства журналиста Сергиенко направлен в суд – прокуратура

Прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленникам предъявлены обвинения в организации похищения группой лиц, организации умышленного убийства по заказу группой лиц, создании преступной организации.

Как сообщалось, 13 июня Апелляционный суд Черкасской области оставил меру пресечения заключение под стражу, без права внесения залога, подозреваемому в убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Ранее, 1 июня 2017 следственным судьей Приднепровского районного суда г.Черкассы подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога.

Указанное постановление суда было обжаловано стороной защиты.

Следствие продолжается, принимаются меры по быстрому, всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств уголовных правонарушений, завершению досудебного расследования в кратчайшие сроки и принятия конечного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 пп. 3, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.3 ст.27 ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК Украины злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.