Рок-музыкант Кид Рок активно готовится к борьбе за пост сенатора в США

Американский рок-музыкант Кид Рок активно ведет подготовку к возможному выдвижению своей кандидатуры на пост сенатора США и определяется с позицией по ряду важных для избирателей тем, пишет во вторник издание "Нью-Йорк пост".

Предполагается, что Кид Рок (настоящее имя - Роберт Джеймс Ричи) будет претендовать на место сенатора от штата Мичиган. Музыкант - известный сторонник республиканцев и президента США Дональда Трампа.

Неделю назад Кид Рок разместил в "Твиттере" картинку с надписью "Кид Рока - в сенат США". Впоследствии он опубликовал в Интернете сообщения, в которых говорит о важных для американцев темах.

"Я верю, что если вы работаете, не покладая сил, платите налоги, то для вас должны существовать простые для понимания законы, система налогообложения, система здравоохранения и другие документы, разрабатываемые властями и влияющими на нашу с вами жизнь", - написал он на своем сайте.

"Нью-Йорк пост" отмечает, что, видимо, музыканту предстоит бороться на выборах 2018 года с нынешним сенатором от Мичигана - 67-летним демократом Дебби Стэйбнау. Та, комментируя такую возможность, заявила, что она, как и 46-летний Кид Рок, любит музыку. "Я согласна, что он сильнее меня как гитарист, однако я продолжу заниматься тем, что у меня получается лучше всего: бороться за интересы Мичигана", - отметила она.

Кид Рок не проигнорировал эту ремарку. "Мы с сенатором Стэйбнау действительно любим музыку, но я думаю, что речь идет о совершенно разных музыкальных жанрах. Я согласен, что она сильнее в том, что касается политических игр. Так что я продолжу делать то, что лучше получается у меня: я буду "голосом" тех американцев, которые упорно трудятся, платят налоги. И я буду повторять таким политикам, как она, что мы, народ, сыты по горло их вздором", - написал он в "Фейсбуке".