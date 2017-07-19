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02:01 19.07.2017

Товарооборот между Украиной и Японией в 2017 году вырос на 40% - Гройсман

Товарооборот между Украиной и Японией в 2017 году вырос на 40%, что является положительной тенденцией в торговых отношениях, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам встречи с послом Японии в Украине Шикеги Суми.

"Встретился с послом Японии в Украине Шигеки Сумме. Благодарен за системную поддержку Украины, в частности, за участие Японии в проектах по преодолению последствий российской агрессии и предоставления финансовой помощи для проведения реформ, а также за внимание японского бизнеса к нашей стране", - написал В.Гройсман на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, премьер отметил, что в мае-июне Украину посетили делегации японской федерации бизнеса "Кейданрен" и японского агентства международного сотрудничества "Джайка" и провели встречи с украинскими партнерами.

"У нас есть огромный потенциал для дальнейшего увеличения товарооборота и укрепления сотрудничества", - отметил В.Гройсман.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы украинско-японского сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, радиационной безопасности и реформирования государственных банков.

"Завтра на заседании правительства мы утвердим план мероприятий по проведению года Японии в Украине. Уверен, это будет способствовать осуществлению всех запланированных проектов" – отметил премьер.

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