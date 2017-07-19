Добкин сообщил, что Новинский уже внес за него 30 млн грн, остальные 20 млн будет вносить Колесников

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин сообщил, что его коллега по фракции Вадим Новинский во вторник внес за него 30 млн из суммы залога в 50 млн грн, а остальную часть суммы должен внести сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников.

"Да, я разговаривал с Вадимом Владиславовичем по телефону и он подтвердил, что сегодня внес первую часть залога, которая составляет 30 млн грн. Также я получил информацию, что вторую часть будет вносить Борис Колесников", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина".

М.Добкин напомнил, что срок для внесения залога истекает в четверг. "Я не вношу самостоятельно. У меня нет таких денег, чтобы вносить залог. Вносят мои товарищи, у которых есть и финансовые возможности, и у них эти деньги задекларированы. Потому что любая сумма, которая вносится как залог, проверяется финансовым мониторингом и проверяется происхождение денег, их законность", - отметил он.

Как сообщалось, 15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата М.Добкина и установил в качестве альтернативы сумму залога в 50 млн грн.