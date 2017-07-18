Порошенко в Тбилиси посетил Музей советской оккупации

Президент Украины Петр Порошенко в ходе государственного визита в Грузию во вторник посетил Музей советской оккупации в г.Тбилиси.

"Учреждение основано в мае 2006 года в составе Национального музея Грузии. Экспозиция музея посвящена событиям советского периода истории Грузии 1921-1991 гг., жертвам политических репрессий, повстанческим и национально-либеральным движениям страны. В музее представлены личные дела, сфабрикованные советской властью на грузинских общественных деятелей и деятелей культуры, подвергшихся политическим репрессиям, документы об их расстрелах и изгнании, другие артефакты", - сообщает пресс-служба президента Украины.

В информации отмечается, что на выставке размещен также один из вагонов поезда, в котором были казнены участники национального восстания 1924 года. Отдельный стенд посвящен российской агрессии 2008 года, когда Грузия утратила контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии.

В мае 2015 года в помещении Музея была организована фотовыставка "Донбасс: война и мир. Украинские женщины: война и мир".