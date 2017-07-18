Власти Луганской области решают проблемы водоснабжения территорий

Глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз отбыл в Киев с целью разрешения ситуации, связанной с отключением ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) от электроснабжения объектов водопроводно-канализационного хозяйства Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"В связи с тем, что в ранее обесточенных предприятий области вчера добавились аналогичные объекты в Старобельске, Кременной, Рубежном и Станично-Луганском районе, было созвано внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - отмечает пресс-служба на своей странице в Фейсбук во вторник.

Заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко, который вел заседание, отметил, что проблема требует неотложных решений, ведь в настоящее время без централизованного водоснабжения остаются около 60 000 потребителей, а также более 30 учреждений образования и здравоохранения.

"Облгосадминистрацией совместно с ГУ ГСЧС в Луганской области обеспечено надлежащую поддержку водоснабжения в аварийном режиме, а также подвоз технической и питьевой воды населению и на социальные объекты области. Однако, ситуация сложная, особенно в г. Рубежном, где отключены канализационные насосные станции, вскоре может привести к чрезвычайной ситуации из-за разлива стоков", - констатировал он.

По итогам заседания Ю.Клименко поручил городским и главам райгосадминистраций, руководителям предприятий водопроводно-канализационного хозяйства обеспечить стопроцентные текущие расчеты за потребленную электрическую энергию перед ЛЭО, а ответственным лицам других городов области избежание аналогичной ситуации - разработать графики погашения имеющейся задолженности.