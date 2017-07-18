Стартовала активная фаза украинско-американских учений "Си Бриз-2017"

Активная фаза украинско-американских учений "Си Бриз-2017" в виде многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе стартовала во вторник в определенных районах юга Украины и акватории Черного моря.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, планирование операции продолжалось неделю. "В частности, была проведена оценка обстановки, проанализированы и разработаны задачи, отработаны варианты действий и согласован замысел. По результатам плодотворной работы был разработан боевой приказ, согласно которому поставлена задача силам", - говорится в информации.

Параллельно с планированием неделю проходило слаживание тактических групп кораблей в море.

"В настоящее время в определенных районах проходит развертывания задействованных сил. Операция будет проведена в режиме "free play" и станет одним из инструментов постепенного перехода ВМС ВСУ на функционирование по стандартам НАТО", - отметил руководитель учений "Си Бриз-2017" Алексей Неижпапа.

В ходе активной фазы учений планируется проведение по противолодочной, противокорабельной и противовоздушной обороны. Кроме того, участников ожидают десантные, поисково-спасательные и досмотровые операции, действия по силовому высвобождения захваченного суда, подводные работы по разминированию.

"Кульминацией "Си Бриза-2017" станет поиск подводной лодки ВМС Турции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, учения "Си Бриз - 2017" стартовали в Одессе 10 июля и закончатся в сентябре этого года. Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

В общей сложности в учениях принимают участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек. При этом с украинской стороны в мероприятиях "Си Бриза", кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины.

"Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.