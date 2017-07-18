Больших очередей автомобилей на въезде в Крым нет, даже несмотря на попытки россиян искусственно их создать

На пункте пропуска "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом наблюдается незначительное скопление из следующих на полуостров автомобилей, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Представители оккупационных служб на полуострове продолжают искусственно создавать ситуацию, когда со стороны материковой Украины возникают очереди и скопления автомобилей. Это сделать очень просто – нужно только замедлить скорость оформления транспортных средств", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, никаких других оснований для возникновения скопления автотранспорта не было.

О.Слободян отметил, что на пунктах пропуска "Каланчак" и "Чаплынка" очередей вообще нет, а на "Чонгаре" в настоящее время собралось около 40 автомобилей, что не является критическим.

Спикер Госпогранслужбы также указал, что наблюдается стабильная тенденция снижения пассажиро-транспортного потока с материковой Украины в Крым по сравнению с 2016 годом.

"За первые две недели июля 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, админграницу с Крымом пересекло намного меньше людей, а именно на 13% и на целых 27% меньше транспортных средств", - пояснил он.