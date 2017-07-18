Украинские военные летчики получили престижную награду на международном авиашоу в Великобритании

Украинские военные летчики победили в номинации "Лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" на международном авиационном показе "The Royal International Air Tattoo - 2017" (Великобритания).

"Украина была представлена двумя самолетами-истребителями Су-27 (на статическом и динамическом показаниям) и военно-транспортным самолетом Ил-76 Воздушных сил ВС Украины", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны Украины во вторник.

В этом году украинские летчики увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы, которые выполняли на малых и предельно малых высотах.

"В целом программа была составлена таким образом, чтобы во время выступления показать возможности истребителя, его маневренность, и профессиональный уровень военного летчика, не выходя за пределы визуальной видимости, программа была отработана в четырех вариантах", - отмечается в сообщении.

Украинские военные пилоты выполняли программу на серийных самолетах, а не на специально подготовленных и переоборудованных для авиапоказов.