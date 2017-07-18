Общественный совет добропорядочности будет участвовать в заседаниях ВСП при утверждении судей Верховного суда

Общественный совет добропорядочности будет принимать участие в заседаниях Высшего совета правосудия (ВСП) при утверждении кандидатов на должности судей обновленного Верховного суда Украины, чтобы не допустить назначения кандидатов, не соответствующих критериям добропорядочности и профессиональной этики.

"Пока что негативный результат в части тех критериев, которые отнесены к дискреции общественного совета добропорядочности... Мы не понимаем, как на тот массив информации и ту работу, которую мы сделали, отреагировала Высшая квалификационная комиссия судей, у нас нет информации относительно баллов рейтинга кандидатов", - сказал сокоординатор общественного совета добропорядочности Виталий Титич на брифинге в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что техническая часть конкурса состоялась, и теперь ВККС рекомендует для назначения кандидатов Высшему совету правосудия.

"Именно ВСП в соответствии с законом имеет основание не допустить кандидата: это несоответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики, а также факт объективных сомнений членов ВСП относительно негативного влияния назначения того или иного кандидата на авторитет судебной власти", - сказал В.Титич.

В данных обстоятельствах, по его словам, общественный совет добропорядочности будет принимать участие в заседании ВСП при назначении судей, "чтобы слушать аргументы ВККС, аргументы кандидатов". "Общество должно увидеть, чьи аргументы будут более убедительными. То есть, основной процесс впереди", - подытожил он.

В свою очередь член Общественного совета добропорядочности Марина Соловьева рассказала, что Общественный совет подготовил 140 негативных заключений относительно кандидатов на должности судей обновленного Верховного суда, 25 кандидатов выбыли из конкурса на этапе собеседований, 115 кандидатов получили решение коллегии ВККС о необходимости рассмотрения выводов общественного совета на пленарных заседаниях комиссии.

По ее словам, ВККС признала 26 кандидатов, соответствующими критериям добропорядочности и профессиональной этики, ещё 8 кандидатов отказались от участия в конкурсе.

Вместе с тем, как подчеркнула М.Соловьева, 76 кандидатов, к которым есть претензии у общественного совета, продолжают участвовать в конкурсе. "Сегодня, когда будет составляться рейтинг кандидатов, считаем, что ВККС должна обратить внимание на негативные заключения общественного совета добропорядочности подготовил", - отметила она.