События

16:35 18.07.2017

В ледниках швейцарских Альп обнаружили тела семейной пары, пропавшей без вести 75 лет назад

В швейцарских Альпах в растаявшем леднике нашли два тела, принадлежащие семейной паре, которая исчезла 75 лет назад, сообщает во вторник газета "Фигаро".

"Марселен и Франсин Дюмулен ушли пасти коров на луга в предместье Шандолен 15 августа 1942 года. У них было пять дочерей и двое сыновей", - говорится в сообщении.

По словам младшей дочери семьи Дюмулен, которой сейчас 79 лет, наконец-то она может организовать своим родителям достойные похороны.

В заявлении полиции кантона Вале говорится, что удалось также обнаружить документы, удостоверяющие личности, но, тем не менее, планируется провести экспертизу ДНК, которая должна подтвердить личности.

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