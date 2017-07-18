Представители Кабмина и ТКГ обсудили вопросы обеспечения питьевой водой жителей Донбасса

Представители Кабинета министров Украины и Трехсторонней контактной группы обсудили вопросы стабильного обеспечения питьевой водой Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В обнародованном в странице в Фейсбук сообщении она проинформировала, что во вторник в Киеве состоялось совещание у вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко с участием Л.Кучмы, представителей Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Донецкой областной военно-гражданской администрации, Министерства регионального развития и Верховной Рады.

Целью совещания было выявление наиболее чувствительных вопросов работы КП "Вода Донбасса" - ключевого хозяйствующего субъекта, который обеспечивает поставки питьевой воды на Донбассе, в том числе и жителям ОРДО.

"Участники совещания согласились: безопасность является ключевым вопросом в обеспечении водой жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения. В ходе совещания обсудили вопросы улучшения финансово-экономической стабилизации предприятия "Вода Донбасса" и перспективы его развития, - написала Д.Олифер.