События

13:33 18.07.2017

Неизвестный сообщил о минировании Киевского апелляционного админсуда

Правоохранители проверяют информацию о минировании Киевского апелляционного административного суда, который находится на улице Московской в центре Киева.

Как сообщает во вторник пресс-служба Главного управления Национальной полиции в г.Киеве, около 11:30 вторника неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в помещении этого суда заложена взрывчатка.

На месте работает полиция, взрывотехники, кинологи и спасатели.

В настоящее время проверка продолжается.

Информация о происшествии зарегистрирована. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Интерфакс-Украина
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