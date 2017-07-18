РФ активизировала действия своих спецслужб в Украине, вместо военных акций - Марчук

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы (КТГ) Евгений Марчук заявляет о смене тактики действий Российской Федерации против Украины, что выражается в снижении интенсивности ведения боевых действий на линии соприкосновения сторон на Донбассе с одновременной активизацией деятельности российских спецслужбы на остальной территории Украины.

"Я могу вам сказать, абсолютно точно известно, что Россия где-то вполовину своих акций с военного динамического характера перенесла на действия спецслужб непосредственно в глубинной территории Украины", - заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук журналистам во вторник в Киеве.

При этом он отметил, что осуществленные в последнее время теракты – убийства украинских высокопоставленных военнослужащих – путем минирования и подрыва их автомобилей являются только видимой обществу частью такой деятельности.