Depeche Mode сообщает о продолжении европейского тура в Киеве, Варшаве и румынском городе Клуж

Состояние вокалиста Depeche Mode Дэйва Гаана улучшилось, ближайший концерт группы в Киеве состоится, сообщил во вторник официальный аккаунт коллектива в "Фейсбуке".

"Мы рады сообщить, что состояние Дэйва улучшилось, и мы будем продолжать на шоу в Киеве завтра вечером. Группа с нетерпением будет ждать следующих шоу в европейском летнем туре и будет рада увидеть всех фанатов в Киеве завтра, в Варшаве в пятницу и в Клуж (Клуж-Напока, Румыния - ИФ) в воскресенье", - говорится в сообщении.

Информацию относительно отмены концерта в Минске, билеты на который стоили от Br80 до Br320, фанатам обещают предоставить в ближайшие несколько дней.

Накануне вечером в Минске из-за кишечного расстройства вокалиста не состоялся запланированный концерт Depeche Mode. Д.Гаан был госпитализирован в городскую клиническую больницу Минска, где провел ночь в одноместной палате. Во вторник утром музыканта выписали из клиники.

Depeche Mode проводит первую часть мирового Global Spirit Tour. В рамках европейского летнего стадионного тура 2017 группа выступит в 32 городах 21 страны по всей Европе. Первая часть турне закончится 23 июля стадионным шоу в Клуже. После летних европейских концертов Global Spirit Tour продолжится в Северной и Южной Америке.