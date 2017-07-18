События

13:10 18.07.2017

Алмаз весом свыше 1 тыс. карат могут распилить для продажи

Канадская компания Lucara Diamond может распилить алмаз Lesedi la Rona весом в 1016 карат, являющийся самым большим из существующих алмазов и вторым по величине в истории, не найдя на него покупателей.

По словам экспертов, в настоящее время ситуация на рынке драгоценных камней не благоприятствует крупным покупкам. Вместе с тем некоторые аналитики рекомендуют подождать несколько лет вместо того, чтобы его распиливать.

В ходе торгов на аукционе Sotheby's в июне прошлого года за необработанный алмаз размером в теннисный мяч покупатели предложили только $61 млн, в то время как глава компании Уильям Лэмб рассчитывал продать драгоценный камень не менее чем за $70 млн.

Алмаз размером с теннисный мяч был найден в ноябре 2015 года на принадлежащем Lucara Diamond месторождении Karowe в Ботсване. Название камня Lesedi la Rona переводится с языка тсвана как "Наш свет".

Lesedi la Rona сейчас является крупнейшим алмазом в мире. Он уступает только добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan ("Куллинан"), который изначально имел вес свыше 3106 карат, однако был расколот на множество частей.

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