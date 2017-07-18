События

11:49 18.07.2017

Около 40% кандидатов прекратили участие в конкурсе на должности судей Верховного суда

Около 40% кандидатов с негативными заключениями Общественного совета добропорядочности (ОСД) прекратили участие в конкурсе на должности судей нового Верховного суда, сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) во вторник.

В целом 59 из 140 кандидатов с негативными заключениями ОСД прекратили участие в конкурсе – 51 из них не подтвердили способность осуществлять правосудие.

Согласно сообщению, ВККСУ рассмотрела 126 из 140 поданных ОСД заключений, шесть заключений отменены, восемь кандидатов после негативных выводов подали заявления о прекращении участия в конкурсе.

Кроме того, сообщает пресс-служба, ВККСУ планирует до 1 августа сформировать и обнародовать рейтинг кандидатов на должности судей нового Верховного суда.

Как сообщалось, 26 мая ОСД в отношении 140 из 381 кандидата сформировал заключения о несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики и призвал ВККСУ прекратить их участие в конкурсе.

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Интерфакс-Украина
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