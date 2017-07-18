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11:13 18.07.2017

Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия со столицей в Донецке

Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия.

"Мы считаем, что государство Украина в том виде, каким оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название "Украина" дискредитировало себя", - сказал он журналистам.

По его словам, столицей Малороссии становится Донецк, а д Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого. Мы исходим из того, что Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", - сказал он.

А.Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.

"Во избежание хаоса предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года. За это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", - сказал А.Захарченко.

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