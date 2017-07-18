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09:43 18.07.2017

Армия США продемонстрировала работу лазерной пушки

Американский военно-морской флот начал использовать корабли, оснащенные лазерным оружием, один из таких дежурит в Персидском заливе, сообщил во вторник телеканал американский телеканал Си-Эн-Эн.

В присутствии корреспондентов канала военные продемонстрировали работу оружия нового типа, сбив учебный беспилотник. Они подчеркивают, что это не экспериментальный и не испытательный образец, а полноценное оружие, которое можно применить в случае необходимости.

Основная цель для лазерной пушки - беспилотники. Американцы собираются применять ее против возможных атак иранских, северокорейских, китайских и российских дронов. Одно из преимуществ лазерной пушки - из нее можно стрелять без упреждения, наведясь прямо на цель. Фотоны, которыми она выстреливает, движутся со скоростью света и нагревают объект до нескольких тысяч градусов, из-за чего он разрушается. Луч пушки нельзя разглядеть без специальных устройств, потому что он находится за пределами оптического диапазона.

Такая пушка и ее оснащение стоит около $40 миллионов и питается от собственного небольшого генератора. Один выстрел из нее обходится примерно в один доллар.

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Интерфакс-Украина
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