События

08:47 18.07.2017

На территории Новокаховского лесничества не обнаружено видимых очагов тления – ГСЧС

По состоянию на 7 часов утра вторника видимых очагов тления на территории Новокаховского лесничества не обнаружено, подразделениями Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и областного управления лесного хозяйства осуществляется дежурство.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание леса в Новой Каховке возникло в 10:30 понедельника на площади около 2 га. В 17:20 пожар локализован на площади 19,5 га.

Авиацией ГСЧС была осуществлена воздушная разведка и выполнено 8 сбросов воды (31 т) в местах интенсивного горения.

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Интерфакс-Украина
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